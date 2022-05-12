Возможная причина взрыва в Хабаровском крае: "Нарушение правил безопасности"

Причиной взрыва на пороховом складе в Хабаровском крае по предварительным данным может быть нарушение правил безопасности при работе с взрывоопасными веществами.

"Предварительная причина ЧП — нарушение правил безопасности при производстве работ со взрывоопасными предметами", — приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

По его словам, на месте происшествия в настоящее время идут следственно-оперативные работы.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на пороховом складе произошёл пожар, погиб один человек.