Причиной взрыва на пороховом складе в Хабаровском крае по предварительным данным может быть нарушение правил безопасности при работе с взрывоопасными веществами.
"Предварительная причина ЧП — нарушение правил безопасности при производстве работ со взрывоопасными предметами", — приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.
По его словам, на месте происшествия в настоящее время идут следственно-оперативные работы.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на пороховом складе произошёл пожар, погиб один человек.
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