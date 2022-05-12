Взрыв произошел в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края.
Об этом сообщают экстренные службы региона.
"Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу", — сказал собеседник агентства ТАСС.
Оказалось, что взрыв произошел на пороховом складе в Хабаровском крае, по предварительным данным, 1 человек погиб.
А тем временем, ФСБ предотвратила теракт в Курской области. У жителя связанного со спецслужбами Украины нашли взрывные устройства, травмат и нацистскую литературу.
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