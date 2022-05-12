В воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края произошёл взрыв

Взрыв произошел в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края.

Об этом сообщают экстренные службы региона.

"Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу", — сказал собеседник агентства ТАСС.

Оказалось, что взрыв произошел на пороховом складе в Хабаровском крае, по предварительным данным, 1 человек погиб.

А тем временем, ФСБ предотвратила теракт в Курской области. У жителя связанного со спецслужбами Украины нашли взрывные устройства, травмат и нацистскую литературу.