В Белгородской области ВСУ убили двух человек, еще трое пострадали

Сегодня, 11 мая украинские боевики обстреляли мирных жителей России. Опять по обстрел попала Белгородская область.

Обстрелян был приграничный посёлок Солохи.

Губернатор Вячеслав Гладков уже сообщил, что после сегодняшнего обстрела со стороны Украины один человек погиб, трое были ранены.

Глава региона рассказывает о частичном разрушении одного жилого дома.

"Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населённого пункта. Пожарные расчёты уже работают на месте. Ещё раз: село не горит, дома не горят", — уточняет Гладков.

Также сообщается, что человек погиб прямо в машине скорой помощи.

"Самая тяжёлая ситуация за все время обстрелов", — подытожил белгородский губернатор.

Позже пршла информация, что погибших двое: 14-летний школьник и 19-летний юноша.

4 человека в больнице с ранениями различной степени тяжести. Среди них — несовершеннолетний, получивший ранение бедра.