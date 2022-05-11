Праздничный салют 9 мая в Новосибирске чуть не обернулся трагедией, выпущенный залп полетел и разорвался в толпе людей, сообщает atas.info.
Отмечается, что инцидент произошёл у Монумента Славы. Вечером на улице Станиславского был запущен салют в честь празднования Великой Победы. Однако залп пошёл не по плану — искры полетели в зрителей, а сам снаряд разорвало в толпе. Благо никто из граждан не пострадал.
Ранее стало известно ещё об одном происшествии, которое случилось 9 мая в Новосибирской области: молодой человек отобрал у пенсионерки мобильный телефон. Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию, преступника задержали, а телефон вернули. По информации ГУ МВД, грабителю всего 18 лет, однако он уже имеет судимость за разбойное нападение.
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