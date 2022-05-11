Просроченные лекарства нашли в аптеке пермского аэропорта

Аптека в пермском аэропорту Большое Савино продавала просроченные лекарства, нарушения обнаружила транспортная прокуратура, сообщает properm.ru.

Отмечается, что часть препаратов, которые реализовывала аптека, не были предназначены для продажи, их разрешается использовать только в стационарных условиях, а другие лекарства оказались с истёкшим сроком годности.

За нарушение правил аптечному предприятию был назначен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал информацию об ажиотажном спросе на жизненно необходимые лекарства в российских аптеках. По его словам, такие препараты стабильно поставляют в регионы России. Он считает, что ажиотаж спровоцировали фейки о возможной нехватке лекарств.