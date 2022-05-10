Лихач врезался в мечеть в Татарстане: видео с места аварии появилось в сети

Машина врезалась во входную группу мечети в Азнакаевском районе Республики Татарстан, об этом сообщает inkazan.ru.

В соцсетях появилось видео с места происшествия, на котором видно, что половину сооружения смяло. Комментарии под видео были весьма ироничного характера.

"На намаз спешил человек", — написал один из пользователей.

Позже поступила информация о том, что водитель получил травмы, его отвезли в больницу.

Ранее стало известно о смертельном инциденте, который произошёл у посольства РФ в Румынии 6 апреля. В ограду российского посольства в Бухаресте врезался автомобиль. После столкновения машина загорелась, её водитель скончался на месте происшествия.