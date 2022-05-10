Здания инфекционной больницы в Пермском крае загорелись уже второй раз за две недели, об этом сообщает properm.ru. На этот раз пожар произошёл в заброшенном строении, спасатели оперативно прибыли на место происшествия.
Пожарные установили, что горит кровля. Угроза распространения пламени на соседние строения отсутствует. В тушении пожара принимали участие 36 человек и 13 единиц техники.
Причины, по которым произошёл пожар, ещё устанавливаются.
В четверг, 5 мая, на территории медучреждения был ещё один пожар.
Ранее сотрудники МЧС сообщили, что в Прикамье всё чаще фиксируется пал травы, огонь перебрасывается на деревья. Только за сутки произошло два лесных пожара.
По данным ГУ МЧС, было зафиксировано 39 пожаров, в том числе зарегистрировано два возгорания в лесах.
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