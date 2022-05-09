На Шри-Ланке подожгли дома премьер-министра, мэра и депутатов

Граждане, недовольные экономическим кризисом на Шри-Ланке, подожгли резиденцию премьер-министра страны Махинды Раджапаксы, сообщает Ani News. Также огнём охвачены дома нескольких депутатов и мэра города Моратува Самана Лал Фернандо.

"В Курунегале подожгли резиденцию премьер-министра Шри-Ланки Раджапаксы", — отмечает информагентство.

Протестующие также подожгли дома депутатов ланкийского парламента Саната Нишанты, Рамеша Патираны, Махепала Герата, Тиссы Кутиараччи и Нимала Ланзы. Кроме того, пострадал дом мэра Моратувы — города, образующего агломерацию со столицей Коломбо.

Вызванные экономическим кризисом массовые протесты населения на Шри-Ланке продолжаются с начала апреля. В результате спада в туристической отрасли после пандемии коронавируса, в стране стало не хватать валютных резервов, что привело к сокращению импорта и росту инфляции. Внешний долг островного государства превысил 50 млрд долларов.

На этом фоне в понедельник Раджапакса подал в отставку.