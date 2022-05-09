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Автор Камиль Джабраилов

Певица Ваенга вспомнила об избиении на Украине

Происшествия

Российская певица Елена Ваенга рассказала, что на Украине её избила девушка. Инцидент произошёл в 2011 году, когда артистка была беременной.

По словам Ваенги, тогда она находилась в одной из гостиниц. В какой-то момент к ней зашла девушка и заговорила на украинском языке, после чего певица потребовала от женщины покинуть номер. Украинка ответила оскорблениями, которые переросли в драку.

"Выхожу и пытаюсь её вытолкать. Тогда она первый раз меня ударила и у нас началась драка", — рассказала Ваенга в эфире шоу Ксении Собчак.

Певица отметила, что была в тот момент на третьем месяце беременности. Результатом потасовки стали многочисленные травмы, нанесённые музыканту. По словам Ваенги, она в течение трёх дней не могла открыть челюсть.

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Автор: Камиль Джабраилов
украина елена ваенга
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