Бастрыкин поручил установить причастных к нападению на дипломатов РФ в Польше

Российские следователи установят обстоятельства нападения на делегацию российского посольства на кладбище советских воинов в Польше.

По информации СКР, 9 мая на посла РФ в Польше Сергея Андреева и российских дипломатов, которые сопровождали его во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве было совершено нападение.

"Представителей делегации облили краской, попав в лицо и глаза. Тем самым церемония возложения венка в память о погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками была сорвана", — говорится в сообщении.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям во взаимодействии с МИД РФ выяснить обстоятельства инцидента с российскими дипломатами, а также установить кто причастен к нападению на них, с целью привлечения к уголовной ответственности.

В МИД РФ выразили решительный протест властям Польши в связи с нападением на российских дипломатов.

"МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.