Российские правоохранители оштрафовали примерно на 5 тыс. рублей британского блогера Бенджамина Рича, задержанного ранее на территории космодрома Байконур. Его отпустили после нескольких часов допроса, сообщил блогер.
"Меня допрашивала российская полиция в течение нескольких часов, выписали штраф в 60 фунтов стерлингов", — отметил Рич и добавил, что находится в отеле.
Он пояснил, что хотел посмотреть на корабль "Буран", не имея на то специального разрешения. По этой причине он подвергся административному наказанию.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о задержании в районе стартовой площадки на Байконуре гражданина Великобритании Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы. Их доставили в городское управление полиции.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.