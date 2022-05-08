Британского блогера Рича оштрафовали за проникновение на Байконур

Российские правоохранители оштрафовали примерно на 5 тыс. рублей британского блогера Бенджамина Рича, задержанного ранее на территории космодрома Байконур. Его отпустили после нескольких часов допроса, сообщил блогер.

"Меня допрашивала российская полиция в течение нескольких часов, выписали штраф в 60 фунтов стерлингов", — отметил Рич и добавил, что находится в отеле.

Он пояснил, что хотел посмотреть на корабль "Буран", не имея на то специального разрешения. По этой причине он подвергся административному наказанию.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о задержании в районе стартовой площадки на Байконуре гражданина Великобритании Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы. Их доставили в городское управление полиции.