В Херсоне избита женщина, помогавшая русским раздавать гуманитарку

7 мая в Херсоне в своей квартире была избита женщина, помогавшая российским волонтёрам. Также у неё побиты все окна.

По словам пострадавшей, к ней ворвались две местные женщины, одна была сестра "теробороновца", а вторая — его мать. Хозяйку били и кричали, что она "сдала" новым властям их родственника-националиста.

Нападавшие в конце обещали поймать дочь хозяйки квартиры и поиздеваться над ней.

Пострадавшая женщина — одна из тех волонтеров, кто сотрудничает с Росгвардией, в том числе и по раздаче гуманитарной помощи.

Сегодня в городе никто не чувствует себя полностью защищённым. В Херсоне анархия. А раздача "гуманитарки" просто необходима — многодетным, пенсионерам не было оказано никакой помощи от властей города. Многие потеряли работу и буквально выживают. И многие благодарны россиянам за гумпомощь.

Самые смелые соглашаются помогать русским солдатам раздавать её, пишет ПолитНавигатор.

Расследование этого инцидента и последующее наказание должно быть показательным, дабы отбить охоту у укронацистов вытворять подобное.