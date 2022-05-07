Взлетевший в Москве самолёт экстренно возвращается во Внуково

Пассажирский самолёт "Суперджет", направляющийся из Москвы в Бухару, вернулся, чтобы совершить посадку в аэропорту Внуково.

Вернуться в точку старта самолёту пришлось из-за аварийного сигнала, сообщающего об ошибке, связанной с неуборкой стойки шасси.

"Самолет Москва — Бухара: сработка датчика неуборки стойки шасси после вылета, возвращение во Внуково", — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах.

"Суперджет" пришлось около двух часов вырабатывать топливо в зоне ожидания, чтобы приготовится к посадке.

Ранее стало известно, что Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортах России до 13 мая.