Пассажирский самолёт "Суперджет", направляющийся из Москвы в Бухару, вернулся, чтобы совершить посадку в аэропорту Внуково.
Вернуться в точку старта самолёту пришлось из-за аварийного сигнала, сообщающего об ошибке, связанной с неуборкой стойки шасси.
"Самолет Москва — Бухара: сработка датчика неуборки стойки шасси после вылета, возвращение во Внуково", — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах.
"Суперджет" пришлось около двух часов вырабатывать топливо в зоне ожидания, чтобы приготовится к посадке.
Ранее стало известно, что Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортах России до 13 мая.
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