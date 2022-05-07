В Германии предотвращена попытка теракта против российских журналистов

В Германии предотвратили вероятную попытку теракта против российских журналистов и их семей. Об этом сообщили сотрудники посольства РФ в ФРГ.

Как отметили в дипломатическом представительстве, речь идёт о корреспондентах РИА Новости, которые находятся в Берлине. В доме, где они проживают, обнаружили подозрительный предмет.

После осмотра места происшествия сапёры заявили, что самодельное взрывное устройство (СВУ), предположительно, было заложено в нише здания.

Посольство РФ направило в Министерство иностранных дел ФРГ ноту с требованием тщательно расследовать этот инцидент. Правоохранительные органы Берлина уже приступили к выяснению обстоятельств ЧП.

Ранее жители Германии обвинили в расизме немецкого политолога Флоренс Гауб, которая в прямом эфире телеканала ZDF подчеркнула, что не считает русских "полноценными европейцами", несмотря на внешнее сходство.