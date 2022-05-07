У села Воронково Рыбницкого района около бывшего аэродрома произошло четыре взрыва. Об этом сообщили в пресс-центр МВД Приднестровья.
В ведомстве пояснили, что в пятницу, 6 мая, примерно в 21:40, предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Через час атаку повторили.
"Глубина воронок составляет примерно один метр, диаметр — около 25 сантиметров. На месте работает следственно-оперативная группа", — прокомментировали в МВД ПМР.
Эксперты изъяли элементы, оставшиеся от кумулятивного устройства. По словам специалистов, это уже второй факт активных действий неподалёку от села Воронково. Первую атаку зафиксировали 5 мая в 22:20. Тогда с беспилотника сбросили две взрывчатки.
"В обоих случаях пострадавших нет", — уточнили в пресс-центре МВД.
Село Воронково находится рядом с украинской границей.
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