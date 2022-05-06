Октябрьский районный суд Петербурга запретил фильм Светланы Басковой "Зелёный слоник", картину сестёр Вачовски "Ниндзя-убийца" и хоррор Джейсона Ли "Эксперимент за стеклом".
Таким образом суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры.
Судя по материалам дела, в интернете на нескольких сайтах можно было посмотреть фильмы "Зеленый слоник", "Ниндзя-убийца", "Эксперимент за стеклом", которые содержат сцены жестоких убийств, насилия и расчленения человеческого тела. Причём данные видеоматериалы не маркировались предупреждением "18+".
Эксперты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования считают, что у несовершеннолетних после просмотра вышеуказанных картин может пошатнуться психическое здоровье. В частности, российский андеграундный фильм "Зеленый слоник" может вызвать у детей такие негативные эмоциональные реакции, как страх, ужас и паника, отметили специалисты.
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