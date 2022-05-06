Девушка разослала интимное видео своей знакомой, чтобы поссорить её с подругой

Девушка из Мариинска приревновала свою подругу и решила разослать интимное видео своей знакомой, за распространение кадров ей дали два года условно, об этом пишет prmira.ru.

По информации суда, девушка решила поссорить подруг таким образом. Она отправила это видео знакомой, которая дружила с героиней ролика, и распространила его в интернете.

Близкие пострадавшей узнали о рассылке и обратились в полицию. Обвиняемая получила два года условно.

Ранее мошенница украла у студента в Ижевске более 30 000 рублей под предлогом оказания интимных услуг. Ижевчанин рассказал, что на одном сайте хотел заказать интимные услуги. Выбрав анкету девушки, он позвонил ей. В ходе телефонного разговора девушка попросила несколько раз перевести деньги, убедив его, что она вернёт все средства при личной встрече.