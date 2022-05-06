Следствие потребовало заочного ареста для разыскиваемого журналиста Невзорова*

Следствие подало в суд ходатайство о заочном аресте журналиста Александра Невзорова*, который находится в розыске по делу о распространении фейков о действиях ВС РФ. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, получившем соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Невзорову* А. Г.", — цитирует ТАСС сообщение суда.

В ведомстве заявили, что поступившее ходатайство предполагается рассмотреть на заседании суда 6 мая.

Ранее СКР возбудил в отношении Невзорова* уголовное дело по статье УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ".

Согласно сведениям следователей, 9 марта 2022 года журналистом был размещён в YouTube и запрещённой в РФ соцсети фейк об обстреле ВС РФ роддома в Мариуполе. В апреле Минюст внёс Невзорова* в список иноагентов.

В минувшую среду, 4 мая, стало известно, что МВД РФ объявило в розыск журналиста, ставшего фигурантом уголовного дела.

* Физическое лицо, признанное в России иноагентом