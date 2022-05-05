Отец девочки из Татарстана, нашедшей в хлебе проволоку, не подтвердил информацию о повреждении горла его дочери. Об этом мужчина рассказал Телеканалу "360".
"У дочки всё хорошо, она учится, готовится к олимпиаде, посещает учебное заведение. Всё хорошо у неё", — сказал отец.
По его словам, он живёт вместе с дочерью и её матерью и поэтому не знает всех подробностей инцидента. Однако мужчина говорил с девочкой после случившегося.
О том, что юная жительница Татарстана поранила горло запечённой проволокой, которая была в хлебе, в соцсетях сообщила мать девочки.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.