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Автор Камиль Джабраилов

Житель Татарстана не подтвердил ранение дочери найденной в хлебе проволокой

Происшествия

Отец девочки из Татарстана, нашедшей в хлебе проволоку, не подтвердил информацию о повреждении горла его дочери. Об этом мужчина рассказал Телеканалу "360".

"У дочки всё хорошо, она учится, готовится к олимпиаде, посещает учебное заведение. Всё хорошо у неё", — сказал отец.

По его словам, он живёт вместе с дочерью и её матерью и поэтому не знает всех подробностей инцидента. Однако мужчина говорил с девочкой после случившегося.

О том, что юная жительница Татарстана поранила горло запечённой проволокой, которая была в хлебе, в соцсетях сообщила мать девочки.

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Автор: Камиль Джабраилов
татарстан
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