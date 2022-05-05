EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиянам напомнили о штрафах за одуванчики на полях
Раненый на Украине россиянин 12 дней добирался до своих
Дуда о присоединении Украины к Польше: "Этой границы больше не будет!"
Профессор ВШЭ Таболин допустил расстрел Шария на Украине
В Мариуполе ликвидирована психолог батальона "Азов"* Луговская
Главком ВСУ Залужный: мы поддерживаем регулярную связь с генералом Милли
"Новые люди" опровергли отъезд Дмитрия Певцова в Литву
Автор Владимир Васютченко

В Приднестровье заявили о стрельбе у КПП на границе с Украиной

Происшествия

Стрельбу услышали жители приднестровского Первомайска у границы с Украиной 5 мая. 

Как сообщили жители посёлка телеканалу ТСВ, стреляли в окрестностях КПП Кучурган. Источник в силовых ведомствах Приднестровья подтвердил факт стрельбы.

"Действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка. Оно рядом с селом Кучурган", - говорится в сообщении приднестровского СМИ. 

Сообщается, что в украинских пабликах стрельбу объяснили проведением учений.

В начале мая стало известно, что ВСУ ограничили движение на погранпереходе "Кучурган" при помощи стены из бетонных блоков. Она была установлена на мосту через реку, которая находится между Украиной и Приднестровьем. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Владимир Васютченко
стрельба приднестровье
Популярное
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.

Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине, ВСУ убегут из Донбасса к середине мая
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Любовь Степушова Стало ясно, почему Россия не спешит по срокам СВО Любовь Степушова Ирина Шлионская Тёмный эмпат: психопат, который вас понимает Ирина Шлионская Игорь Буккер Английские крестьяне угощали феодалов мясом Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Money.pl: Путин вынудил Польшу вернуться к использованию угля
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Силовые структуры
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Последние материалы
Профессор ВШЭ Таболин допустил расстрел Шария на Украине
В Мариуполе ликвидирована психолог батальона "Азов"* Луговская
Главком ВСУ Залужный: мы поддерживаем регулярную связь с генералом Милли
"Новые люди" опровергли отъезд Дмитрия Певцова в Литву
Шугалей прав: петербуржцы о поддержке отставки Беглова
Песков: Приказ Путина не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе остается в силе
Более 300 тыс. рублей получают бойцы из Чечни за участие в операции на Украине
Сивков: США планируют передать Украине устаревшие БТР М113
Арестович: ВСУ перейдут в контрнаступление не раньше середины июня
В Приднестровье заявили о стрельбе у КПП на границе с Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников