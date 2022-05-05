Стрельбу услышали жители приднестровского Первомайска у границы с Украиной 5 мая.
Как сообщили жители посёлка телеканалу ТСВ, стреляли в окрестностях КПП Кучурган. Источник в силовых ведомствах Приднестровья подтвердил факт стрельбы.
"Действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка. Оно рядом с селом Кучурган", - говорится в сообщении приднестровского СМИ.
Сообщается, что в украинских пабликах стрельбу объяснили проведением учений.
В начале мая стало известно, что ВСУ ограничили движение на погранпереходе "Кучурган" при помощи стены из бетонных блоков. Она была установлена на мосту через реку, которая находится между Украиной и Приднестровьем.
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