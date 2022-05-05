Ряд домов и ЛЭП повреждены в белгородском селе из-за обстрела со стороны Украины

Несколько домов и линии электропередачи повреждены в результате обстрела со стороны Украины села Нехотеевка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Есть повреждения линий электропередач, 5 домовладений, из которых один дом сильно разрушен. Пострадавших среди мирного населения нет", - написал губернатор в своём Telegram-канале.

Гладков заявил об обстрелах сёл Журавлёвки и Нехотеевки утром 5 мая. Согласно сведениям губернатора, в настоящее время обстрел прекратился. Глава региона сообщил, что работы по восстановлению электроснабжения Нехотеевки планируется начать в ближайший час.

"Также проведём необходимые замеры, чтобы восстановить все пострадавшие дома. Никого в беде не оставим", - подчеркнул Гладков.