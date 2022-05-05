Губернатор Гладков: Украина обстреляла два села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли сёла Журавлёвка и Нехотеевка.

По его словам, обстрел территорий Белгородской области продолжается в эти минуты. Согласно докладу дежурной группы Добровольной народной дружины (ДНД), в населённых пунктах разрушены дом и гараж.

"Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается", — уточнил Гладков.

Он также добавил, что после выяснения всех обстоятельств ЧП предоставит подробную информацию об обстреле со стороны Украины.

26 апреля Гладков заявил, что в результате обстрела Журавлёвки украинскими войсками два человека получили ранения. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В конце марта при атаке на этот населённый пункт, расположенный в трёх километрах от границы с Харьковской областью Украины, был убит военный священник Олег Артёмов.