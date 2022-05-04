В возрасте 74 лет скончался муж и администратор советской и эстонской певицы Анне Вески Бенно Бельчиков, сообщает argumenti. ru. Они прожили в браке более 40 лет.
"Мой муж умер после продолжительной болезни. В июне Бенно исполнилось бы 75 лет. Мы разделили общий путь в браке по любви, который длился более 40 лет", — рассказала Вески.
По словам певицы, она была счастлива с мужем, несмотря на случавшиеся ссоры, над которыми они потом вместе смеялись.
"Случаются ссоры, могу и вазу разбить. Муж в долгу не останется — разобьёт другую с удовольствием. Потом смотрим на всё это и смеемся", — говорила ранее исполнительница в интервью изданию.
Бельчиков был вторым мужем Вески. Они сочетались браком в 1982 году.
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