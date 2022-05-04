ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО кассетными боеприпасами: есть жертвы и раненые

Кировский район Донецка подвергся обстрелу кассетными боеприпасами со стороны ВСУ 4 мая, сообщает Народная милиция ДНР.

"В результате террористического обстрела Кировского района г. Донецка из 122-мм РСЗО повреждения получили: маршрутное такси № 58, несколько многоквартирных и частных жилых домов, автомобили. Ранения получили более семи мирных жителей, есть погибшие", — говорится в сообщении ведомства.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные обстреляли Кировский район Донецка из реактивных систем БМ-27 "Ураган" кассетными боеприпасами 9М27К. Огонь вёлся из окрестностей населённого пункта Курахово, где действует 54-я отдельная механизированная бригада.

Согласно сведениям СЦКК ДНР, в результате обстрела погиб один мирный житель, ещё 10 получили ранения различной степени тяжести. Получили повреждения многоквартирные дома на улицах Петровского и Содружества, а также здание ПТУ №22 на улице Флотской. Кроме того, обесточены 236 трансформаторных подстанций, в результате чего без электричества остались более 28 тысяч абонентов в Ленинском, Кировском и Петровском районах города.