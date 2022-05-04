Железнодорожные цистерны загорелись в городе Дзержинске Нижегородской области 4 мая. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
По информации министерства, сообщение о возгорании на Автозаводском шоссе в промзоне Дзержинска поступило к пожарным в 11.00.
"Происходит горение железнодорожных цистерн на открытой территории станции Игумново", — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Валерий Синьков. В тушении пожара задействовали 94 человека и 29 единиц техники. Для участия в ликвидации ЧП со станции "Нижний Новгород — Сортировочный" прибыл пожарный поезд, способный подать в более 120 тонн воды.
К 12.55 пожар в промзоне Дзержинска удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Угрозы для близлежащих к месту происшествия населённых пунктов и их жителей нет.
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