Железнодорожные цистерны загорелись на станции в Нижегородской области

Железнодорожные цистерны загорелись в городе Дзержинске Нижегородской области 4 мая. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По информации министерства, сообщение о возгорании на Автозаводском шоссе в промзоне Дзержинска поступило к пожарным в 11.00.

"Происходит горение железнодорожных цистерн на открытой территории станции Игумново", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Валерий Синьков. В тушении пожара задействовали 94 человека и 29 единиц техники. Для участия в ликвидации ЧП со станции "Нижний Новгород — Сортировочный" прибыл пожарный поезд, способный подать в более 120 тонн воды.

К 12.55 пожар в промзоне Дзержинска удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Угрозы для близлежащих к месту происшествия населённых пунктов и их жителей нет.