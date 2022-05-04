Силы украинской армии обстреляли автобус с пассажирами в Донецке. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о семи раненых мирных гражданах.
Инцидент произошёл в Кировском районе города, куда попала одна из ракет, выпущенных ВСУ с Красногорловки.
"В результате ракетного обстрела с позиций в Красногоровке в Кировском районе Донецка ранения получили семь мирных жителей", — отмечается в сообщении штаба.
В нём также добавили, что всего по Кировскому району Донецка было выпущено шесть 122-мм снарядов. В ДНР призвали местных жителей оставаться в убежищах во время обстрелов.
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