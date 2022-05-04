Украинская армия обстреляла автобус с людьми в Донецке

Силы украинской армии обстреляли автобус с пассажирами в Донецке. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о семи раненых мирных гражданах.

Инцидент произошёл в Кировском районе города, куда попала одна из ракет, выпущенных ВСУ с Красногорловки.

"В результате ракетного обстрела с позиций в Красногоровке в Кировском районе Донецка ранения получили семь мирных жителей", — отмечается в сообщении штаба.

В нём также добавили, что всего по Кировскому району Донецка было выпущено шесть 122-мм снарядов. В ДНР призвали местных жителей оставаться в убежищах во время обстрелов.