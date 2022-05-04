Минобороны: в Харькове хватают и увозят куда-то пророссийски настроенных горожан

В Харькове проводятся рейды по выявлению горожан с пророссийскими взглядами, заявили в Минобороны РФ.

"В Харькове боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению местных жителей, выражающих пророссийские взгляды или осуждающих действующую украинскую власть", — говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, харьковчан, в чьих телефонах находят переписку с выражением пророссийских взглядов или данные о переговорах с российскими абонентами, задерживают и увозят в неизвестном направлении.

"Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись", — отмечается в сообщении.

В Минобороны сообщили о наличии сведений о проведении аналогичных рейдов в Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населённых пунктов Украины.

Ранее СКР поручил проверить информацию о карательных рейдах по выявлению горожан с пророссийскими взглядами в Николаеве, где задержанных пытали и угрожали расправой их родственникам.