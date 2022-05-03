СКР проверит данные о причастности Надежды Савченко к убийству мирного жителя

Российские следователи проверят информацию о причастности ранее осуждённой в РФ экс-участницы батальона «Айдар»* Надежды Савченко к убийству мирного жителя в 2014 году.

По информации СКР, СМИ распространили видео рассказа пленного боевика нацбатальона об убийстве военнослужащими этого формирования специалиста по теплоэлектроцентралям.

Пленный заявил, что в 2014 году он видел, как Савченко остановила машину «Волга», в которой ехал мирный житель. Водитель автомобиля представился специалистом по теплоэлектроцентралям и сообщил, что направляется на Луганскую ТЭС.

По словам боевика, после телефонного разговора Савченко с кем-то мужчину на ТЭС не пустили. Пленный заявил, что впоследствии специалиста расстреляли под Луганском.

Сообщается, что глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку озвученной боевиком информации о возможной причастности Савченко к убийству штатского.

Ранее Савченко была осуждена в РФ за причастность к убийству журналистов ВГТРК в 2014 году под Луганском.

* "Айдар" — националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории РФ