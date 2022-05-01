Обрушение части железнодорожного моста в Курской области стало результатом диверсии. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"Это была диверсия, поэтому заведено уголовное дело. Следственные органы и специалисты силовых ведомств будут разбираться", — сказал он в видеообращении.
Ранее в воскресенье Старовойт сообщил, что на 67 километре железнодорожной товарной ветки между Суджой и Сосновым Бором произошло обрушение части моста. В результате инцидента никто не пострадал.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.