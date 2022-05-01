Часть железнодорожного моста обрушилась в Курской области

В Курской области на железнодорожной товарной ветке обрушилась часть моста. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, никто не пострадал.

"Было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов", — отметил курский глава.

По словам Старовойта, инцидент произошёл днём в воскресенье на 67 километре дороги между Суджой и Сосновым Бором. Жизни граждан, по заверению губернатора, ничего не угрожает. Причины случившегося выясняют спецслужбы.