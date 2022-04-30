Умер футбольный агент Мино Райола

В возрасте 54 лет умер нидерландский футбольный агент Мино Райола, сообщила его семья. Он представлял интересы таких звёзд мирового спорта, как Эрлинг Холанд, Златан Ибрагимович, Поль Погба и других.

"С безграничной грустью мы переживаем уход самого заботливого и потрясающего футбольного агента. Мино боролся до самого конца", — говорится на странице Райолы в соцсетях.

Райола считался одним из самых влиятельных агентов футбольного мира. Его клиентами были игроки известных клубов, в том числе Джанлуиджи Доннарумма, Маттейс де Лигт, а также Холанд, Ибрагимович, Погба и другие.