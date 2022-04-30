Спецназ оцепил дом в Чите, где мужчина взял трёхлетнего сына в заложники

Российские журналисты сообщили, что спецназ ограничил доступ к дому в Забайкальском крае. Житель Читы выгнал жену и тёщу, отказался отпускать трёхлетнего сына. Предположительно, мужчина вооружён.

"Требований он (предполагаемый преступник. — Прим. ред.) не выдвигал, ведутся переговоры", — заявил источник "Интерфакса".

Информацию о происшествии подтвердили в прокуратуре. Правоохранители запустили проверку. В ФСБ и МВД пока не комментировали случившееся.

Telegram-канал SHOT написал, что ребёнка удерживает 35-летний Алексей Докин. Предположительно, причиной агрессивного поведения стала ревность. По данным журналистов, мужчина намерен убить жену и покончить с собой.