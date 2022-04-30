Военные следователи Следственного комитета России предъявили обвинение офицеру украинской армии Сергею Батынскому в сексуальном насилии и убийстве мирных граждан. Мужчина заявил, что раскаялся в содеянном, сообщили в ведомстве.
По данным следствия, в начале апреля заместитель командира роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ, старший лейтенант Батынский вместе с сослуживцами посадил в подвал в Мариуполе семейную пару с украинскими паспортами. Позднее в отношении женщины он совершил насильственные действия сексуального характера, а мужчину застрелил.
Обвиняемый раскаялся в содеянном и объяснил, что в момент совершения преступлений был пьян. По его словам, семейную пару в Мариуполе задержали по подозрению в сепаратизме.
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