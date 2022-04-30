Российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку самолёта украинской армии прорваться на территорию Брянской области. При этом взрывной волной от двух снарядов повреждён нефтеналивной терминал в посёлке Жеча, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Средствами ПВО был обнаружен самолёт ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию РФ, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда. Взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала", — рассказал глава Брянской области.
По его словам, инцидент произошёл рано утром. Второй снаряд повредил прилегающую территорию терминала. При этом никто не пострадал.
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