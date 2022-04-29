В пятницу, 29 апреля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли отделение пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, миномётный обстрел осуществлялся с украинской территории. Пограничный пункт, который подвергся удару, расположен в посёлке городского типа Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области.
"В результате обстрела пострадавших нет. Были повреждены сети водо- и электроснабжения. Уже проведены все работы по их восстановлению", — пояснил губернатор.
Он добавил, что во время атаки на кладбище упало дерево. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Богомаз подчеркнул: после тщательного обследования коммунальщики приступят к расчистке территории.
Ранее ВСУ обстреляли из миномётов пункт пропуска в селе Крупец Рыльского района Курской области. Ответным ударом российские пограничники и военные подавили огневые точки.
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