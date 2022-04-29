Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли пункт пропуска, расположенный в селе Крупец Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, обстрел из миномётов со стороны ВСУ начался примерно в 08:00 утра по местному времени.
"Ответным огнём наших пограничников и военных огневые точки подавлены", — отметил губернатор.
Он добавил, что жертв и разрушений в результате атаки нет. Специалисты экстренных служб выясняют все обстоятельства ЧП.
25 апреля российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника в селе Боровское Курской области. Незадолго до этого инцидента украинские войска обстреляли пункт пропуска в Глушковском районе региона. Ночью 27 апреля в Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад провоцирует Киев на удары по российским объектам.
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