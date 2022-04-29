Старовойт: Украина обстреляла из миномётов пункт пропуска в Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли пункт пропуска, расположенный в селе Крупец Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, обстрел из миномётов со стороны ВСУ начался примерно в 08:00 утра по местному времени.

"Ответным огнём наших пограничников и военных огневые точки подавлены", — отметил губернатор.

Он добавил, что жертв и разрушений в результате атаки нет. Специалисты экстренных служб выясняют все обстоятельства ЧП.

25 апреля российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника в селе Боровское Курской области. Незадолго до этого инцидента украинские войска обстреляли пункт пропуска в Глушковском районе региона. Ночью 27 апреля в Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад провоцирует Киев на удары по российским объектам.