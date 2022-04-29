Умер актёр Сергей Карякин

Ушёл из жизни актёр театра и кино Сергей Карякин. Ему был 51 год.

Звезда "Перевала Дятлова" скончался 28 апреля. Об этом в соцсети сообщила его коллега по сцене Елена Ксенофонтова.

О своей болезни в начале апреля рассказывал сам актёр:

"У меня рак. Хуже всего, что рак языка… Диагностировали поздновато, но шанс есть. Хотя форма агрессивная, а локализация очень неудобная. Короче, я не операбелен", — сообщал поклонникам Карякин в микроблоге, попросив их о финансовой помощи — лечение предстояло очень дорогое, а продолжать работать он не мог.

Но, несмотря на все усилия врачей, использовать "шанс" не удалось…