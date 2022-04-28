В результате обстрелов двух рынков в Донецке есть погибшие и раненые

В Донецке два рынка подверглись обстрелам со стороны ВСУ 28 апреля.

По информации штаба территориальной обороны ДНР, в четверг украинские военные обстреляли рынки "Меркурий" и "Сокол". При этом на "Соколе" загорелись контейнеры. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, жертвами инцидентов на двух рынках стали не менее трёх человек.

"По предварительной информации, в результате пожара на территории рынков в Кировском районе погибли 3 человека, еще 5 мирных жителей получили ранения", — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники спецслужб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.