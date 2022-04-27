В Подмосковье убили шестилетнего мальчика: его мать допрашивают в СКР

Обстоятельства гибели шестилетнего ребёнка выясняют следователи в Подмосковье.

По информации ГСУ СКР по Московской области, инцидент произошёл накануне, 26 апреля, в городе Кубинка Одинцовского района. Местный житель, вернувшись домой, обнаружил тело сына. Мужчина вызвал "скорую" и правоохранителей.

"В ходе проведения следственных действий у следователей появились основания полагать, что смерть ребенка носит криминальный характер", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в связи с гибелью ребёнка сотрудники СКР завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Сообщается, что мать мальчика, с которой он был дома, доставили к следователям. Её допрашивают.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств", — сообщили в региональном ГСУ СКР.