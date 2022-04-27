В МВД Приднестровья подтвердили факт стрельбы по селу с военными складами

Приднестровское село Колбасна было обстреляно с украинской стороны, подтвердили в МВД ПМР.

"27 апреля, в 8:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы", — сообщает Telegram-канал ведомства.

В МВД заявили, что пока сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее автор проекта Wargonzo Семён Пегов сообщил, что к селу Колбасна, в котором находится крупнейший в Европе склад вооружений, вышла группа диверсантов.

"К военным складам в Приднестровье в районе населенного пункта Колбасна попыталась пройти диверсионно-разведывательная группа, она была замечена на подходе к стратегическому объекту, завязалась перестрелка", — сообщил Пегов.

Позже сопредседатель комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре от Приднестровья Олег Беляков опроверг ТАСС сообщения о стрельбе у села Колбасна.