В США власти обвинили в безразличии к женским трупам в Чикаго в угоду Украине

Власти США больше заботят события в далёкой Украине, чем найденные в Чикаго трупы женщин. Они пытаются отвлечь американцев от проблем внутри своей страны, рассказал в эфире Fox News репортёр Уильям Келли.

Он обратил внимание на то, что на прошлой неделе в Чикаго полиция вытащила из реки четыре женских трупа. Однако эта новость не получила распространения, в отличие от событий на Украине.

"Если бы их выловили в реке в Киеве, то новость прогремела бы на весь мир", — сказал Келли.

Репортёр уверен, что власти США намеренно акцентируют внимание американцев на конфликтах в других странах, скрывая при этом собственные проблемы.