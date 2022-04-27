Власти США больше заботят события в далёкой Украине, чем найденные в Чикаго трупы женщин. Они пытаются отвлечь американцев от проблем внутри своей страны, рассказал в эфире Fox News репортёр Уильям Келли.
Он обратил внимание на то, что на прошлой неделе в Чикаго полиция вытащила из реки четыре женских трупа. Однако эта новость не получила распространения, в отличие от событий на Украине.
"Если бы их выловили в реке в Киеве, то новость прогремела бы на весь мир", — сказал Келли.
Репортёр уверен, что власти США намеренно акцентируют внимание американцев на конфликтах в других странах, скрывая при этом собственные проблемы.
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