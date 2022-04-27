Два автомобиля с родными братьями за рулём столкнулись на трассе в Дагестане

На трассе в Буйнакском районе Дагестана столкнулись Нyundai Accent и ВАЗ-210930, за рулём которых находились родные братья. Участники ДТП госпитализированы, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

"На встречной полосе "встретились" два родных брата", — отметили в ведомстве.

Инцидент произошёл на автодороге между городами Махачкала и Буйнакск. По данным МВД, выезд на встречную полосу движения допустил 54-летний водитель Нyundai. В результате иномарка столкнулась с ВАЗ, за рулём которого находился его 61-летний брат.

При ДТП пострадали четыре человека — оба водителя и их пассажиры. Все они находятся в больнице.