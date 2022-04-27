В Минобороны РФ заявили о подготовке боевиками теробороны провокации в Николаеве

Провокацию подготовили боевики территориальной обороны в городе Николаеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно сведениям Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, провокацию, предполагающую многочисленные жертвы среди мирных жителей, планируется устроить в микрорайоне Корабельном. С этой целью возле Николаевского авиаремонтного завода на улице Знаменской боевики установили взрывные устройства с поражающими элементами, которые планируется привести в действие, когда поблизости будет находиться много мирных жителей.

Информацию о произошедшем планируется распространить через западные СМИ, обвинив в гибели мирных жителей российских военных.

Ранее в Минобороны сообщили о минировании боевиками украинских нацбатальонов дамбы Карловского водохранилища в селе Карловка в ДНР. В случае её подрыва в зоне затопления могут оказаться шесть населённых пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек.