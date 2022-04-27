Сразу два взрыва прогремели возле микрорайона Шилово в Воронеже.
Сообщения горожан в соцсетях подтвердил ТАСС оперативный дежурный ГО и ЧС по городу. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Подробностей пока нет.
Связаны ли как-то звуки взрывов со сбитым над Воронежской областью разведывательным беспилотником – неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня звуки взрывов разбудили жителей Белгородской и Курской областей:
Нельзя исключать того, что ВСУ воспользовались разрешением, полученным от министра обороны Британии и начали использовать поставленное Лондоном оружие для ударов по российским приграничным территориям.
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Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.