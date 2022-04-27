В Воронеже прогремели два взрыва

Сразу два взрыва прогремели возле микрорайона Шилово в Воронеже.

Сообщения горожан в соцсетях подтвердил ТАСС оперативный дежурный ГО и ЧС по городу. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Подробностей пока нет.

Связаны ли как-то звуки взрывов со сбитым над Воронежской областью разведывательным беспилотником – неизвестно.

Микрорайон Шилово в Воронеже находится недалеко от военного аэродрома Балтимор. И примерно в 300 км Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня звуки взрывов разбудили жителей Белгородской и Курской областей:

в Курской, по предварительным данным, сработала система ПВО;

в Белгородской – загорелся склад боеприпасов.

Нельзя исключать того, что ВСУ воспользовались разрешением, полученным от министра обороны Британии и начали использовать поставленное Лондоном оружие для ударов по российским приграничным территориям.