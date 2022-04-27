Очевидец: над Воронежской областью ПВО сбила разведывательный беспилотник

В социальных сетях распространяется ролик, снятый в Воронежской области. Автор утверждает, что на видео результат работы системы ПВО, которая сбила разведывательный БПЛА.

В Воронежской области утром тоже работает ПВО. Сбит украинский БПЛА-шпион.

"В Воронежской области утром тоже работает ПВО. Сбит украинский БПЛА-шпион", — гласит подпись под видео.

Кадры показывают утреннее небо, в котором четко виден след от ракеты противовоздушной обороны. Судя по небольшому облаку, воронежские ПВО-шники отработали отлично, и цель была уничтожена. Как уточняется, сбили беспилотник-шпион, с помощью которого ВСУ планировали корректировать ракетный или артиллерийский обстрел объектов под Воронежем.

Сегодня, 27 апреля, также сообщалось о серии громких звуков на окраинах Белгорода. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предположил, что это новая атака с территории Украины. Позже информация подтвердилась - был атакован склад с боеприпасами.