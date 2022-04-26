Задержанные неонацисты отказались признавать вину в покушении на Соловьёва

Двое неонацистов, которых подозревают в планировании покушения на российского журналиста Владимира Соловьёва, Василий Стрижаков и Максим Дружинин сообщили, что не собирались ликвидировать представителя СМИ. Заседание в Басманном суде Москвы решили провести в закрытом режиме из-за угрозы рассекретить государственную тайну.

"Нет, не признаю (вину. — Прим. ред.). И никто мне ничего не приказывал", — подчеркнул Стрижаков в зале суда.

Выяснилось, что Стрижакова подозревали в незаконном обороте запрещённых веществ, попытке убийства. По информации правоохранителей, обвиняемый принудительно находился в психиатрической больнице.

Адвокат Дружинина Светлана Сироткина заявила, что он отрицает причастность к покушению на Соловьёва. Об этом написали в ТАСС.

Ранее политолог Евгений Сатановский допустил новые попытки убить российских журналистов. По мнению специалиста, Киев пытается их уничтожить, поскольку они "делают правое дело".