Мужчина, устроивший стрельбу в детском саду села Вешкайм Ульяновской области, подвергался нападкам в школе и был очень замкнутым. Об этом Телеканалу "360" рассказала его родственница.
"Очень замкнутый человек. Что у него на уме, понять невозможно. Мы с ним встречались не очень часто, когда приезжали к бабушке, он только здоровался и уходил", — сказала она.
Женщина отметила, что её родственник подвергался нападкам в местной школе, после чего перевёлся на учёбу в соседний посёлок. При этом он никогда не интересовался оружием, а ружьё ему дал 68-летний знакомый мужчина, который согласился отвести его в карьер пострелять.
В понедельник 25-летний житель Вешкайма ворвался с оружием в местный детский сад, где застрелил двоих детей и одну воспитательницу, а также ранил одну из сотрудниц. После этого он покончил с собой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
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