Руководитель администрации Вешкаймского района Ульяновской области Татьяна Стельмах рассказала о детях, которых убили в результате стрельбы. По словам чиновницы, шестилетний мальчик воспитывался в многодетной семье, пятилетняя девочка была единственным ребёнком.
"Семьи хорошие, одна семья — многодетная, а вторая — единственная дочь погибла", — сказала Стельмах, её заявление опубликовали в соцсетях Минпросвещения региона.
Ранее в Ульяновской области завели уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Сообщалось, что предполагаемым преступником оказался 26-летний Руслан Ахтямов. Предположительно, он использовал ружьё 68-летнего соседа.
Известно, что стрелок покончил с собой. Одну из работниц детского сада госпитализировали.
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