В Вешкайме рассказали о погибших во время стрельбы детях: "Семьи хорошие"

Руководитель администрации Вешкаймского района Ульяновской области Татьяна Стельмах рассказала о детях, которых убили в результате стрельбы. По словам чиновницы, шестилетний мальчик воспитывался в многодетной семье, пятилетняя девочка была единственным ребёнком.

"Семьи хорошие, одна семья — многодетная, а вторая — единственная дочь погибла", — сказала Стельмах, её заявление опубликовали в соцсетях Минпросвещения региона.

Ранее в Ульяновской области завели уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Сообщалось, что предполагаемым преступником оказался 26-летний Руслан Ахтямов. Предположительно, он использовал ружьё 68-летнего соседа.

Известно, что стрелок покончил с собой. Одну из работниц детского сада госпитализировали.