В Ульяновской области следователи возбудили уголовное дело в связи со стрельбой в детском саду.
По информации Следственного комитета РФ, в связи с инцидентом региональное СУ СКР завело дело по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц".
"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — говорится в сообщении ведомства.
Выстрелы прогремели 26 апреля в детсаду "Рябинка" в посёлки Вешкайма. Во время тихого часа в дошкольное учреждение зашёл мужчина, который открыл огонь из ружья по сотрудницам и воспитанникам.
Согласно сведениям Telegram-канала 112, жертвами преступления стали 5-летняя девочка, 6-летний мальчик и воспитательница. Ещё одна сотрудница детсада с ранением госпитализирована. Стрелявший покончил с собой.
По предварительным данным, стрельбу в детсаду устроил 26-летний Руслан Ахтямов. Он вёл огонь из ружья, принадлежавшего 68-летнему соседу подозреваемого, который с Ахтямовым и его отцом утром во вторник поехали в лес пострелять.
В настоящее время местонахождение отца Ахтямова и хозяина ружья неизвестно.
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