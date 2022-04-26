СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в детсаду в Ульяновской области

В Ульяновской области следователи возбудили уголовное дело в связи со стрельбой в детском саду.

По информации Следственного комитета РФ, в связи с инцидентом региональное СУ СКР завело дело по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц".

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — говорится в сообщении ведомства.

Выстрелы прогремели 26 апреля в детсаду "Рябинка" в посёлки Вешкайма. Во время тихого часа в дошкольное учреждение зашёл мужчина, который открыл огонь из ружья по сотрудницам и воспитанникам.

Согласно сведениям Telegram-канала 112, жертвами преступления стали 5-летняя девочка, 6-летний мальчик и воспитательница. Ещё одна сотрудница детсада с ранением госпитализирована. Стрелявший покончил с собой.

По предварительным данным, стрельбу в детсаду устроил 26-летний Руслан Ахтямов. Он вёл огонь из ружья, принадлежавшего 68-летнему соседу подозреваемого, который с Ахтямовым и его отцом утром во вторник поехали в лес пострелять.

В настоящее время местонахождение отца Ахтямова и хозяина ружья неизвестно.