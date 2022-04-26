Расстрелявшего детей в детском саду мужчину опознала мать

Следственные органы установили личность убийцы детей в детском саду. Им оказался 26-летний Руслан Ахтямов.

Ранее подозрение пало на 68-летнего Александра Дронина, так как ружьё, из которого стреляли, было зарегистрировано на него. Но мужчина оказался не убийцей, а жертвой преступления.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, Руслан Ахтямов собирался со своим соседом, 68-летним Александром Дорониным, пристреливать ружье. После владельца оружия нашли мёртвым на свалке в посёлке Вешкайма.

Ахтямова опознала по одежде его мать. Выяснилось, что мужчина с 2013 года стоял на учете в психбольнице.

Ранее сообщалось, что мужчина, убивший двоих детей и сотрудниц в детском саду "Рябинка", явился в дошкольное учреждение во время тихого часа. Его жертвами стали двое сотрудниц детского сада и дети пяти и шести лет. Сам преступник покончил жизнь самоубийством.